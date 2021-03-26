Минобороны РФ наградило победителей Международной олимпиады по математике

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил награды команде филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения. Эти ребята представляли Россию на VI Международной олимпиаде курсантов по математике и заняли там первое место.

"Значение математической науки в целом, а также в подготовке современного офицера трудно переоценить. Математика является основой для изучения общих и специальных дисциплин, закладывает фундамент для успешной военно-профессиональной деятельности любого офицера", - сказал Николай Панков на церемонии награждения в Военной академии РВСН в городе Балашиха. Замминистра добавил, что без математических знаний невозможно овладеть современной военной техникой, решать сложные задачи, основанные на моделировании различных ситуаций.

По словам Панкова, в ходе бескомпромиссной борьбы все участники олимпиады проявили целеустремленность и волевые качества, продемонстрировали глубокие математические знания и эрудицию. "Побежденных среди вас нет", - обратился замминистра к участникам состязаний. - Результаты олимпиады показали, что каждый из вас имеет не только отличные знания, но и умения применять их в сложных нестандартных условиях".

В этом году в международном этапе математической олимпиады участвовали курсанты филиала Военной академии РВСН (город Серпухов), Военной академии Республики Беларусь, Академии Вооруженных сил Узбекистана и Военного авиационного университета Минобороны Армении. Как было сказано выше, победителем стали представители РФ. Второе место заняли курсанты из Узбекистана. Третьими стали курсанты из Беларуси.

Кроме международного этапа олимпиады, в Военной академии РВСН прошел ее всеармейский этап. В нем участвовали более 40 команд из военных и гражданских вузов 22 городов России. В этом году на олимпиаде решали математические задачи не только курсанты, но и студенты Высшей школы экономики, Дальневосточного государственного университета путей сообщения и Московского государственного технического университета.

Впервые в истории проведения таких олимпиад призовое место на Всеармейском этапе заняла женская команда из Военной академии Воздушно-космической обороны (г. Тверь). Девчата заняли почетное третье место. Их поздравил и вручил цветы лично командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Вторыми среди 40 команд стала мужская сборная тверской военной академии. А победителями в абсолютном командном первенстве Всеармейской олимпиады по математике жюри признало команду филиала Военной академии материально-технического обеспечения из города Пензы. В следующем году эти курсанты будут представлять Россию на международном этапе.

В личном первенстве лучшим стал представитель пензенского военного вуза Виктор Богданович. Второе место занял курсант Военного университета Минобороны (г. Москва) Артур Рахматуллин,. Третья строчка итогового рейтинга осталась за курсантом их военно-авиационного вуза в Воронеже.

Тематика заданий охватывала основные области высшей математики - линейную алгебру, аналитическую геометрию, введение в математический анализ, дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной, обыкновенные дифференциальные уравнения, теорию рядов, а также теорию вероятностей и математическую статистику.

Выбор площадки для проведения Международной олимпиады по математике бы не случаен. Прежде всего именно команда будущих офицеров из академии РВСН оказалась лучшей в прошлом году, и теперь на правах победителя принимала гостей. К тому же, за этим образовательным учреждением закрепился имидж одного из лучших военных политехнических вузов страны.