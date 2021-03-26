Мишина - Галлямов: Не можем осознать, что стали чемпионами мира

Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которая выиграла "золото" чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, поделилась первыми эмоциями после церемонии награждения.

-То, что мы стали первыми, большая неожиданность для нас. Сложно подобрать слова прямо сейчас, потому что мы не донца осознали, что произошло, - призналась Анастасия Мишина. - Хотим поблагодарить всех, кто за нас болел. Да, турнир проходит без зрителей, но мы знаем, что очень многие смотрят телетрансляции. Мы чувствовали их поддержку.

Праздновать победу фигуристы тоже будут нестандартно. "Как будем отмечать? Пойдем спать", - сказала Мишина.

Для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова это был дебютный взрослый чемпионат мира. Но на их счету уже была "бронза" финала Гран-при 2019 года.