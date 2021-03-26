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26.03.2021 15:19
Рубрика: Экономика

Новый сезон "Лидеров России" стартует 31 марта

Текст: Айсель Герейханова
Четвертый сезон конкурса управленцев "Лидеры России" стартует 31 марта. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров в ходе заседания наблюдательного совета организации, в котором принимает участие президент Владимир Путин.
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

"Хотели бы попросить вашего одобрения, чтобы в конце марта запустить новый 4 сезон "Лидеров России" и включить туда в том числе те треки, о которых сейчас говорили: и госуправление, и международный трек и у нас еще планируется треки "бизнес" и "промышленность", "культура", "информационные технологии", - обратился он к президенту. Комиссаров также добавил, что в новом сезоне планируется дать возможность студентам в упрощенном варианте принять участие в конкурсе "Лидеры России".

Путин поддержал новый формат конкурса. За все время в проекте "Лидеры России" приняло участие более 660 тысяч человек, сообщил Комиссаров.

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