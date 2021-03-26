NVIDIA выпустит две флагманские видеокарты в середине мая

Компания NVIDIA готовит к выпуску две новые видеокарты - GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti. Предполагается, что новинки анонсируют уже совсем скоро - в середине мая.

Изначально анонс новых графических процессоров ждали в конце 2020 года, но он так и не состоялся, пишет ITHome со ссылкой на источник внутри компании. Позже презентацию перенесли на апрель, но и в этом месяце новинки можно не ждать, сообщает издание. Пока все идет к тому, что оба решения представят в середине мая.

GeForce RTX 3080 Ti отличается от уже имеющейся на рынке GeForce RTX 3080 большим количеством видеопамяти GDDR6 - 12 Гб против 10 ГБ у 3080. GeForce RTX 3070 Ti получит столько же памяти, сколько ее обычная версия, но будут улучшены другие характеристики. О ценах на новинки пока ничего неизвестно, но GeForce RTX 3080 сейчас можно купить в среднем за 225 тысяч рублей, а GeForce RTX 3070 стоит 130 тысяч рублей.