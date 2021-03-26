Пациенты стали чаще жаловаться на очереди при получении плановой медпомощи

Страховые медицинские организации представили перечень наиболее частых нарушений, с которыми сталкиваются пациенты при получении различных видов медицинской помощи. Такой анализ во Всероссийском союзе страховщиков проводят ежегодно, составляя рейтинг по результатам жалоб, с которыми пациенты обращаются в свои страховые медицинские компании. Год с пандемией внес коррективы в антирейтинг. Так, стало намного меньше жалоб на факт предоставления медицинской помощи за плату в то время, как ее можно было получить в рамках программ ОМС.

По статистике, собранной Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), в 2020 году на первом месте антирейтинга оказалось увеличение сроков ожидания плановой медицинской помощи. Прежде всего, эта проблема касается пациентов с онкологическими заболеваниями.

На втором месте - отказ в оказании медицинской помощи, несмотря на наличие клинических показаний.

Чаще всего он происходит по двум причинам:

- из-за нарушений преемственности медицинской помощи (в частности, при ошибках скорой помощи и поликлиник в определении показаний для госпитализации в стационар);

- вследствие недостаточной диагностики (недообследовании) в приемном отделении стационара, когда больному должны установить предварительный диагноз.

Бывают случаи, когда вместо госпитализации недообследованного пациента могут выписать прямо из приемного отделения, даже не исключив опасные для жизни состояния.

На третьей позиции - нарушение сроков постановки на диспансерное наблюдение и его периодичности. Это достаточно типовое нарушение со стороны поликлиник, которые не отслеживают даты посещений врача пациентом. В результате такие пациенты не получают вовремя назначений к узким специалистам.

На четвертом месте случаи, когда медицинские организации необоснованно не проводят нужную пациенту диагностику.

Пятым пунктом следует нерациональная фармакотерапия: назначения лекарств с нарушением инструкций по их применению.

Эксперты обращали внимание на такие серьезные нарушения, как совместное назначение нескольких лекарств, которые изменяют фармакологическое действие друг друга, или препаратов со схожим механизмом действия, или препаратов-антагонистов. Есть примеры и необоснованных отказов от назначения медикаментов, обязательных для пациента ввиду наличия осложнений или сопутствующей патологии.

"В 2020 году медицинские учреждения были перегружены из-за пандемии COVID-19, поэтому нарушение сроков плановой медицинской помощи, к сожалению, встречалось очень часто. Вместе с тем, эта проблема существует и в "мирное время", особенно при госпитализации онкологических больных. Нарушение сроков госпитализации больных происходит ввиду плохо проработанной медицинскими организациями маршрутизации пациентов. Кроме того, сами пациенты не всегда информированы о важности своевременных госпитализаций", - отмечает эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин.

"Пациенты должны знать, что соблюдение правил и условий предоставления медицинской помощи закреплено программой государственных гарантий. В рамках первичной медико-санитарной помощи срок проведения обследования с применением инструментальных и лабораторных методов диагностики не должен превышать 14 рабочих дней, при онкологических заболеваниях - 7 рабочих дней. При этом сроки оказания специализированной помощи онкопациентам не должны превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания", - напомнил Шкитин.

"Нарушение порядка и стандартов в оказании медицинской помощи в 78% случаев означает риск прогрессирования заболевания или осложнений", - говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Экспертизы качества медицинской помощи страховых компаний в сфере ОМС позволяют выявлять нарушения и устранять их, чтобы обеспечить защиту прав пациентов на доступную и качественную медицинскую помощь.

"Эксперты качества медицинской помощи каждый год выявляют сотни тысяч нарушений, многие из которых могут стоить пациентам здоровья, а порой и жизни. К сожалению, в ближайшие месяцы ситуация может измениться к худшему: согласно проекту нового Приказа Минздрава, вводятся новые правила пожизненного отлучения экспертов от экспертиз, что ударит по самой независимости экспертного института, - продолжает Дмитрий Кузнецов. - По сути, это правила борьбы с законной и принципиальной деятельностью экспертов - деятельностью, направленной на защиту прав пациентов. В таких условиях среди экспертов останутся только те, кто закрывает глаза на серьезнейшие нарушения в деятельности больниц и поликлиник. То есть экспертов вынуждают выступать в защиту прав главных врачей, как будто именно для главных врачей функционирует вся система здравоохранения, а не для пациентов. В результате пациентам будет практически невозможно отстоять свои права, а медицинские организации более не будут мотивированы исправлять обнаруженные экспертами нарушения".

В ВСС напоминают: если вам отказывают в медицинской помощи, если у вас есть обоснованные сомнения в качестве диагностики и лечения, можно обратиться за консультацией и помощью в свою страховую медицинскую организацию (СМО) - ту, что выдала вам полис ОМС.