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26.03.2021 13:36
Рубрика: Власть

Песков диагностировал ремиссию в русофобских припадках

Текст: Кира Латухина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил, что на пресс-конференции американского лидера Джо Байдена не было вопросов про Россию.

Фото: Reuters
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Отвечая на брифинге на вопросы журналистов, Песков отметил "ремиссию в русофобских припадках".

"В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию", - сказал пресс-секретарь президента. "Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках. Это хорошо", - оценил он.

Пресс-конференция Байдена продолжалась 1 час 2 минуты.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США

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