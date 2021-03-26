Песков диагностировал ремиссию в русофобских припадках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил, что на пресс-конференции американского лидера Джо Байдена не было вопросов про Россию.

Отвечая на брифинге на вопросы журналистов, Песков отметил "ремиссию в русофобских припадках".

"В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию", - сказал пресс-секретарь президента. "Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках. Это хорошо", - оценил он.

Пресс-конференция Байдена продолжалась 1 час 2 минуты.