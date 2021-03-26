Поветкин оказался легче Уайта почти на 10 кг

В Гибралтаре 27 марта состоится матч-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, на кону в котором стоит титул временного чемпиона мира по версии WBC. Накануне боя они прошли процедуру взвешивания.

По информации канала Sky Sports, под 41-летним российским боксером весы показали 103,5 кг, а его соперник оказался намного тяжелее - 112,1 кг.

Первый бой между ними прошел в августе прошлого года. Тогда россиянин победил нокаутом, хотя по ходу боя сам дважды побывал в нокдауне. Этот бой переносился из-за пандемии коронавируса, а также из-за болезни россиянина.

Поветкин провел 39 боев и одержал 36 побед, из которых 25 - досрочно. Его соперник младше на 9 лет. На его счету 27 побед в 29 боях.