Правительство согласовало меры по пропуску половодья

Вице-премьеры Виктория Абрамченко и Юрий Борисов согласовали работу федеральных министерств и ведомств при подготовке к безаварийному пропуску половодья и паводков этой весной.

"МЧС России, Росгидромету и Росводресурсам совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить организацию постоянного мониторинга за гидрологической обстановкой, проведение превентивных противопаводковых мероприятий и оперативное принятие мер реагирования в случае необходимости, - указано в протоколе селекторного совещания. - О результатах еженедельно информировать правительство России до окончания паводкоопасного периода".

Кроме того, МЧС поручено обеспечить готовность сил средств Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с паводком. Дополнительные деньги предполагается выделить на создание объектов инженерной защиты населенных в Якутии, следует из документа.

От Росводресурсам ждут своевременного выполнения превентивных противопаводковых мероприятий, координацию действий каскадов водохранилищ для защиты от половодья. Кроме того, это же ведомство продолжит работу по определению зон затопления и подтопления. Их должны в приоритетном порядке представить органы власти регионального и местного уровня, записано в протоколе.

Свои поручения, связанные с превентивными противопаводковыми мероприятиями, получили также Минприроды, Минэнерго, Минфин и другие ведомства, руководители регионов .