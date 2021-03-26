Путин призвал выработать международные правила в информпространстве

Нужны понятые и четкие правила по информационной безопасности, которые выполняла бы каждая страна. Об этом заявил президент на заседании Совета Безопасности РФ.

"Считаем необходимым заключить универсальные международные правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве, на его максимальное использование на устойчивое развитие каждого государства, на создание благоприятных условий для научного поиска, для быстрого внедрения самых передовых технических решений при предотвращении потенциальных рисков", - подчеркнул Владимир Путин.

"Важно сообща разработать и согласовать универсальные, справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать им юридически обязывающий характер - то есть каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять", - продолжил президент.

Путин добавил, что при этом Россия выступает за незыблемость цифрового суверенитета государств, то есть каждая страна может самостоятельно определять параметры регулирования собственного информационного пространства и инфраструктуры.

"Мы - сторонники равенства, порядка и взаимного уважения в информационной сфере", - подчеркнул президент. К диалогу по столь значимой повестке должны иметь возможность подключиться все заинтересованные партнеры, заключил он.