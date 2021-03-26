Ракета "Циркон" успешно завершила испытания с надводного носителя

Гиперзвуковая ракета "Циркон" завершила летно-конструкторские испытания с надводного корабля, фрегата "Адмирал Горшков". Тесты признаны успешными.

- Выполнено четыре пуска. Все ракеты попали "в колышек", - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. "Колышком" испытатели называют центр круга, в который должна попасть ракета.

На май-июнь запланировано начало государственных испытаний "Циркона" с фрегата. Будет выполнено несколько пусков, уточнил собеседник агентства. Официальным подтверждением информации ТАСС не располагает - в разработавшем "Цирокон" НПО машиностроения от комментариев отказались.

На 2021 год запланированы также по меньшей мере два пуска ракеты из-под воды - с АПЛ "Северодвинск". Госиспытания с подводного носителя начнутся в 2022 году. Ранее другой источник сообщил агентству, что первый подводный пуск "Циркона" состоится не раньше июня.