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26.03.2021 13:05
Рубрика: Общество

На "Университетской субботе" расскажут о развитии московского транспорта

Текст: Любовь Проценко

В Российском университете транспорта для школьников, студентов колледжей и их родителей 27 марта в режиме онлайн пройдет "Университетская суббота" на тему "Московский транспортный узел. Реальность и перспективы". Мероприятие состоится с использованием платформы ZOOM, начало в 11:00.

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В рамках лекции гости узнают о развитии московского транспорта и познакомятся с перспективами строительства новых линий Московского метрополитена. Особое внимание будет уделено развитию высокоскоростного трамвая, как более дешевой альтернативы метрополитену. Будет проведено сравнение эффективности эксплуатации троллейбуса и электробуса. Участники мероприятия совместно с лектором смогут проанализировать основные показатели Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), которые улучшили транспортную инфраструктуру столицы. Отдельная часть лекции будет посвящена внедрению инновационных технологий при развитии московского транспортного узла. По окончании интерактивной лекции гости смогут попробовать свои силы в увлекательной викторине.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Департамента г. Москвы. Ссылка на онлайн-трансляцию мероприятия будет направлена всем зарегистрированным участникам на почту, указанную при регистрации, а также размещена в личном кабинете зарегистрированного участника.

Ознакомиться с перечнем предстоящих мероприятий в рамках проекта "Университетские субботы" можно на сайте.

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