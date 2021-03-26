Следствие просит арестовать подозреваемого в краже 25 млн полицейского

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая в отношении заместителя начальника ОМВД России по Ярославскому району Москвы - начальника следственного отдела.

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ "Кража в особо крупном размере".

По данным СК, полицейский следователь примерно в феврале 2021 года похитил 25 млн рублей, изъятых в рамках уголовного дела. Деньги хранились в сейфе в его кабинете.