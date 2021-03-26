Суд отправил под стражу следователя, обвиняемого в краже 25 млн рублей

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал для начальника следственного отдела полиции по Ярославскому району Москвы Михаила Белявского меру пресечения в виде заключения под стражу.

В зал суда Белявский зашел в сопровождении конвоя и на костылях - из-за травмы ноги. Защита просила применить для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Правда, это не повлияло на решение судьи.

Полицейский следователь будет находиться в СИЗО ближайшие два месяца - до 25 мая. Его обвиняют в особо крупной краже. По данным следствия, Белявский "изъял" из уголовного дела улики - 25 млн рублей - и хранил их у себя в сейфе.