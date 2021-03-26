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26.03.2021 16:23
Рубрика: Происшествия

В Ярославле стримеры разгромили квартиру знакомой

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Следствие в Ярославле начало проверку после треш-стрима, участники которого якобы изнасиловали женщину и разгромили ее квартиру.

Матвиенко поддержала введение отдельной статьи УК РФ за треш-стримы

Во время онлайн-трансляции в одной из соцсетей несколько молодых людей за донаты (деньги), получаемые от зрителей,  били в квартире 30-летней женщины посуду, ломали двери и бытовую технику, вступали с хозяйкой, находившейся в состоянии опьянения, в половую связь. Сейчас эта запись из соцсетей удалена.

- По факту распространения в интернете информации о возможном совершении противоправных действий в отношении жительницы Ярославля проводится доследственная проверка, - рассказал официальный представитель следственного управления СК РФ по Ярославской области Евгений Сучков.

В ведомстве уточнили, что личности всех участников треш-стрима установлены, все они совершеннолетние. Никто из них пока не задерживался.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

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