В Москве расцвели подснежники

Первые подснежники появились на лесопарковых территориях Москвы. Жители столицы сообщают в соцсетях: первоцветы замечены в природном заказнике "Долина реки Сетунь".

Строго говоря, самые первые подснежники в столице зацвели ещё в первых числах марта - в "Аптекарском огороде". Но в этом ботаническом саду особый микроклимат, поэтому любые цветы там распускаются гораздо раньше климатических сроков.

Для подснежников в Москве климатический срок наступает в конце марта - начале апреля. В естественной среде москвичи могут увидеть лишь один вид этих цветов - подснежник белоснежный. А вот в "Аптекарском огороде" произрастают целых шесть видов - белоснежный, альпийский, ризейский, складчатый, подснежники Элвиса и Воронцова.