В Москве сделали операцию истощенному 2-летнему ребенку

Истощенному двухлетнему мальчику из крымского детского дома провели операцию в московской клинике при содействии детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Истории Сережи из республиканского специализированного дома ребенка "Елочка" в Крыму потрясла всю страну. Он весил около шести килограммов. Смотреть на ребенка без слез было невозможно. Мальчишку усыновили, и после обращения приемной мамы о нарушении прав несовершеннолетних в "Елочке" Анна Кузнецова поручила проверить детские дома-интернаты Крыма. Инспекция выявила системные нарушения прав воспитанников "Елочки", в том числе на медицинскую помощь и охрану здоровья.

В приемной семье после лечения мальчик пошел на поправку. Как только он достиг нужного для операции веса, его госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №9 имени Сперанского в Москве.

"Мы продолжаем следить за судьбой Сережи, поддерживаем связь с его приемной мамой. Видим, как он растет и развивается, радуемся за него, его новую семью. Каждый маленький успех для ребенка - большая победа. С Сережей рядом любящая и заботливая мама - это главное условие успехов и счастья ребенка", - цитирует Анну Кузнецову ее пресс-служба.