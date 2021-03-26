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26.03.2021 15:03
Рубрика: Общество

В Москве сделали операцию истощенному 2-летнему ребенку

Текст: Елена Новоселова

Истощенному двухлетнему мальчику из крымского детского дома провели операцию в московской клинике при содействии детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Анна Кузнецова рассказала о будущем талдомских девочек

Истории Сережи из республиканского специализированного дома ребенка "Елочка" в Крыму потрясла всю страну. Он весил около шести килограммов. Смотреть на ребенка без слез было невозможно. Мальчишку усыновили, и после обращения приемной мамы о нарушении прав несовершеннолетних в "Елочке" Анна Кузнецова поручила проверить детские дома-интернаты Крыма. Инспекция выявила системные нарушения прав воспитанников "Елочки", в том числе на медицинскую помощь и охрану здоровья.

В приемной семье после лечения мальчик пошел на поправку. Как только он достиг нужного для операции веса, его госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №9 имени Сперанского в Москве.

"Мы продолжаем следить за судьбой Сережи, поддерживаем связь с его приемной мамой. Видим, как он растет и развивается, радуемся за него, его новую семью. Каждый маленький успех для ребенка - большая победа. С Сережей рядом любящая и заботливая мама - это главное условие успехов и счастья ребенка", - цитирует Анну Кузнецову ее пресс-служба.

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