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26.03.2021 12:17

Эксперты по вопросам геополитики Востока собрались в СВФУ

Северо-Восточный федеральный университет совместно с Российским советом по международным делам провел ставшие уже традиционными Ленские встречи "Геополитика Востока. XXI век". На этот раз на площадке обсуждали геополитический ландшафт постковидного мира.
Фото: Северо-Восточный федеральный университет Фото: Северо-Восточный федеральный университет
Фото: Северо-Восточный федеральный университет

Международная интеллектуальная площадка проводится СВФУ с 2013 года. У истоков экспертного клуба стоял первый президент республики Михаил Николаев, который убежден, что университеты в любой стране являются местом, где собираются сливки общества.

"Университеты развивают науку, двигают научный прогресс, готовят кадры по тем или иным отраслям. Присутствие в этих встречах научной интеллигенции способствует развитию общего будущего", - поделился ныне государственный советник РС(Я) Михаил Николаев.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отмечает, что СВФУ является одним из наиболее активных корпоративных членов РСМД. Представитель совета подчеркивает важную роль Якутии в региональном сотрудничестве, где республика остается одним из лидеров.

"Якутия может стать примером развития отношений, в том числе с партнерами в Азии, в странах АТР. Все предпосылки для этого существуют", - делится Андрей Кортунов.

Пандемия коронавируса, отметил на встрече заместитель Председателя правительства РС (Я) Сергей Местников, внесла значительные коррективы в привычную жизнь, но не стала причиной остановки международного сотрудничества.

"Якутия, несмотря на изменившиеся условия, успешно провела ряд международных мероприятий в режиме онлайн. Например, Северный форум по устойчивому развитию. Благодаря онлайн технологиям мы расширяем круг участников, это одно из преимуществ онлайн дискуссий", - сказал Сергей Местников.

СВФУ намерен сохранить и развивать методы, механизмы, принципы, выработанные в стрессовых ситуациях за прошедший год. Цифровая трансформация в университете началась еще в 2019 году, когда пандемию даже никто не мог предугадать. Но благодаря дальновидности университета кризисный 2020 год был пройден достойно - удалось в один момент перевести всю жизнь онлайн и даже провести в дистанционном формате приемную кампанию.

"Однако это не подразумевает полного перехода в цифру. Мы должны не терять связь со студентами и выполнять, кроме своей главной миссии - подготовки нового поколения профессионалов, реализующих цели устойчивого развития, еще и роль экспертно-аналитического, социального и воспитательного центра", - подчеркивает ректор университета Анатолий Николаев.

На заседании клуба почетный профессор СВФУ, президент корейской Ассоциации славистов Канг Доксу отметил недавно открытую конвергентную программу по магистратуре, подчеркнув, что ее выпускники внесут вклад в представление якутской культуры на глобальном рынке. Канг Доксу выразил надежду, что правительство Якутии поддержит эту образовательную программу.

Пресс-релиз подготовлен пресс-службой СВФУ

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