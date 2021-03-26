В Приамурье нашли упавшие фрагменты ракеты "Союз"

В Амурской области обнаружены четыре фрагмента отделяющихся частей ракеты "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Восточный 25 марта.

Упавшие блоки найдены возле реки Мульмуга, сообщает ТАСС.

Ракета "Союз" в четверг успешно вывела на околоземную орбиту 36 космических аппаратов OneWeb. Запуск прошел в штатном режиме. Полет занял почти четыре часа.

Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре прошлого года. Тогда вывели 36 аппаратов. Всего же компания Arianespace планирует развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.