Новости

Путин поручил подумать об увеличении числа квартир для детей-сирот 10:20
Два человека пострадали при пожаре в Псковской городской больнице 10:05
Стали известны обстоятельства гибели Александра Липницкого 10:01
Путин рекомендовал принять закон о защите от списания минимального дохода 09:56
В Приамурье нашли упавшие фрагменты ракеты "Союз" 09:51
Назван продукт, который поможет справиться с весенней депрессией 09:48
Погиб участник группы "Звуки Му" Александр Липницкий 09:41
Путин внес на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Казахстаном 09:37
Фото: Саперы взорвали лед на реке в Челябинской области 09:34
Ракета "Циркон" успешно завершила испытания с надводного носителя 09:29
За вклад в развитие МЭШ педагоги получили 4000 грантов 09:26
Кабмин направит регионам более 3,5 млрд рублей на финансирование больниц 09:22
Снежная лавина в Дагестане накрыла администрацию и ДК 09:22
Аэропорт Симферополя с 28 марта перейдет на летнее расписание 09:21
ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис" 09:20
Иммунитет к коронавирусу имеют 44 процента москвичей 09:12
В ЕАО школьника наградили медалью за спасение людей 09:02
На Урале экс-главу района заподозрили в махинациях с премиями 08:58
В Дании будут следить за мобильными телефонами граждан 08:57
Краснокнижный сычуаньский такин родился в Московском зоопарке 08:42
"Рейнджерс" разгромили "Филадельфию" благодаря дублю Бучневича 08:18
Кузнецов, Овечкин и Орлов принесли "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси" 07:52
Жительница Оренбуржья узнала о своем "замужестве" спустя 21 год 07:09
Под Новосибирском в ДТП погибли двое взрослых и ребенок 06:46
Блокировка Суэцкого канала обходится в 9,6 млрд долларов в день 06:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как чествуют наших фигуристов
26.03.2021 09:51
Рубрика: Общество

В Приамурье нашли упавшие фрагменты ракеты "Союз"

Текст: Артем Красиков

В Амурской области обнаружены четыре фрагмента отделяющихся частей ракеты "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Восточный 25 марта.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Ракета "Союз" вывела на околоземную орбиту 36 космических аппаратов

Упавшие блоки найдены возле реки Мульмуга, сообщает ТАСС.

Ракета "Союз" в четверг успешно вывела на околоземную орбиту 36 космических аппаратов OneWeb. Запуск прошел в штатном режиме. Полет занял почти четыре часа.

Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре прошлого года. Тогда вывели 36 аппаратов. Всего же компания Arianespace планирует развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

В регионах Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный

Главное сегодня

Путин рекомендовал принять закон о защите от списания минимального дохода
Блокировка Суэцкого канала обходится в 9,6 млрд долларов в день
После крушения вертолета под Калининградом возбуждено дело
Роспотребнадзор: "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты
Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора