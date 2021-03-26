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26.03.2021 11:10

За сутки в России подтверждено 9167 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 9167 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1813
  • 2 Санкт-Петербург 782
  • 3 Московская область 559
  • 4 Нижегородская область 326
  • 5 Ростовская область 242
  • 6 Воронежская область 209
  • 7 Самарская область 198
  • 8 Иркутская область 173
  • 9 Саратовская область 158
  • 10 Ставропольский край 135
  • 11 Челябинская область 135
  • 12 Свердловская область 133
  • 13 Красноярский край 127
  • 14 Волгоградская область 120
  • 15 Пермский край 120
  • 16 Краснодарский край 116
  • 17 Алтайский край 110
  • 18 Республика Башкортостан 110
  • 19 Тверская область 105
  • 20 Ленинградская область 104
  • 21 Пензенская область 103
  • 22 Новосибирская область 101
  • 23 Вологодская область 99
  • 24 Ульяновская область 99
  • 25 Курская область 97
  • 26 Тульская область 94
  • 27 Тамбовская область 93
  • 28 Ярославская область 93
  • 29 Кировская область 93
  • 30 Брянская область 92
  • 31 Липецкая область 89
  • 32 Белгородская область 87
  • 33 Республика Карелия 85
  • 34 Оренбургская область 82
  • 35 Ханты-Мансийский автономный округ 81
  • 36 Архангельская область 80
  • 37 Удмуртская Республика 80
  • 38 Псковская область 76
  • 39 Мурманская область 74
  • 40 Владимирская область 72
  • 41 Астраханская область 68
  • 42 Калужская область 66
  • 43 Ивановская область 65
  • 44 Тюменская область 65
  • 45 Республика Коми 64
  • 46 Хабаровский край 62
  • 47 Орловская область 61
  • 48 Республика Крым 60
  • 49 Смоленская область 59
  • 50 Забайкальский край 56
  • 51 Омская область 56
  • 52 Республика Бурятия 55
  • 53 Калининградская область 55
  • 54 Рязанская область 55
  • 55 Приморский край 55
  • 56 Кабардино-Балкарская Республика 50
  • 57 Республика Чувашия 48
  • 58 Кемеровская область 47
  • 59 Республика Дагестан 46
  • 60 Костромская область 45
  • 61 Курганская область 43
  • 62 Новгородская область 41
  • 63 Республика Татарстан 40
  • 64 Республика Мордовия 37
  • 65 Севастополь 34
  • 66 Томская область 29
  • 67 Республика Калмыкия 26
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • 69 Амурская область 25
  • 70 Республика Саха (Якутия) 25
  • 71 Республика Марий Эл 23
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 21
  • 73 Республика Хакасия 18
  • 74 Республика Алтай 17
  • 75 Камчатский край 15
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 15
  • 77 Чеченская Республика 11
  • 78 Республика Адыгея 10
  • 79 Сахалинская область 9
  • 80 Республика Ингушетия 9
  • 81 Магаданская область 4
  • 82 Чукотский автономный округ 2
  • 83 Еврейская автономная область 2
  • 84 Республика Тыва 2
  • 85 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 501 859 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,01%
  • 2. Сахалинская область 0,04%
  • 3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,05%
За последние сутки подтверждено 405 смертей
  • Москва 55
  • Санкт-Петербург 36
  • Ростовская область 20
  • Воронежская область 19
  • Московская область 18
  • Красноярский край 12
  • Тульская область 11
  • Краснодарский край 11
  • Свердловская область 11
  • Нижегородская область 10
  • Самарская область 10
  • Ленинградская область 9
  • Пермский край 8
  • Ульяновская область 8
  • Алтайский край 7
  • Иркутская область 7
  • Смоленская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Республика Чувашия 6
  • Саратовская область 6
  • Новосибирская область 6
  • Омская область 6
  • Курская область 5
  • Калининградская область 5
  • Тюменская область 5
  • Челябинская область 5
  • Томская область 5
  • Белгородская область 4
  • Рязанская область 4
  • Мурманская область 4
  • Псковская область 4
  • Республика Крым 4
  • Ставропольский край 4
  • Оренбургская область 4
  • Ивановская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Архангельская область 3
  • Вологодская область 3
  • Астраханская область 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Пензенская область 3
  • Владимирская область 2
  • Костромская область 2
  • Липецкая область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Коми 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Татарстан 2
  • Республика Хакасия 2
  • Республика Бурятия 2
  • Амурская область 2
  • Тверская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Севастополь 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Кемеровская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1

За весь период по России умерло 97 017 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 880 человек
  • Санкт-Петербург 1615
  • Москва 1551
  • Московская область 477
  • Нижегородская область 380
  • Ростовская область 271
  • Воронежская область 230
  • Республика Башкортостан 218
  • Астраханская область 217
  • Самарская область 217
  • Республика Карелия 200
  • Иркутская область 193
  • Челябинская область 164
  • Псковская область 156
  • Пензенская область 156
  • Ставропольский край 148
  • Свердловская область 146
  • Пермский край 143
  • Приморский край 141
  • Саратовская область 139
  • Белгородская область 138
  • Кировская область 123
  • Тверская область 121
  • Новосибирская область 119
  • Архангельская область 118
  • Красноярский край 118
  • Омская область 111
  • Республика Бурятия 111
  • Волгоградская область 110
  • Ульяновская область 110
  • Ленинградская область 109
  • Курская область 107
  • Липецкая область 104
  • Вологодская область 104
  • Тульская область 94
  • Краснодарский край 94
  • Алтайский край 94
  • Ивановская область 91
  • Ханты-Мансийский автономный округ 88
  • Тамбовская область 84
  • Ярославская область 77
  • Калужская область 75
  • Удмуртская Республика 75
  • Владимирская область 73
  • Республика Адыгея 72
  • Брянская область 71
  • Орловская область 71
  • Кабардино-Балкарская Республика 71
  • Тюменская область 69
  • Хабаровский край 69
  • Калининградская область 68
  • Республика Коми 67
  • Новгородская область 67
  • Республика Крым 62
  • Карачаево-Черкесская Республика 61
  • Оренбургская область 59
  • Забайкальский край 59
  • Рязанская область 55
  • Курганская область 51
  • Смоленская область 49
  • Томская область 46
  • Республика Татарстан 44
  • Республика Чувашия 44
  • Кемеровская область 44
  • Республика Саха (Якутия) 42
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 39
  • Республика Дагестан 38
  • Республика Мордовия 38
  • Амурская область 36
  • Мурманская область 35
  • Камчатский край 35
  • Республика Северная Осетия - Алания 34
  • Республика Марий Эл 34
  • Севастополь 25
  • Сахалинская область 22
  • Республика Калмыкия 20
  • Костромская область 19
  • Чеченская Республика 15
  • Республика Тыва 9
  • Республика Хакасия 8
  • Республика Алтай 7
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Республика Ингушетия 4
  • Магаданская область 4
  • Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 120 161.

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В регионах ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

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