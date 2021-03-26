За сутки в России подтверждено 9167 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1813

2 Санкт-Петербург 782

3 Московская область 559

4 Нижегородская область 326

5 Ростовская область 242

6 Воронежская область 209

7 Самарская область 198

8 Иркутская область 173

9 Саратовская область 158

10 Ставропольский край 135

11 Челябинская область 135

12 Свердловская область 133

13 Красноярский край 127

14 Волгоградская область 120

15 Пермский край 120

16 Краснодарский край 116

17 Алтайский край 110

18 Республика Башкортостан 110

19 Тверская область 105

20 Ленинградская область 104

21 Пензенская область 103

22 Новосибирская область 101

23 Вологодская область 99

24 Ульяновская область 99

25 Курская область 97

26 Тульская область 94

27 Тамбовская область 93

28 Ярославская область 93

29 Кировская область 93

30 Брянская область 92

31 Липецкая область 89

32 Белгородская область 87

33 Республика Карелия 85

34 Оренбургская область 82

35 Ханты-Мансийский автономный округ 81

36 Архангельская область 80

37 Удмуртская Республика 80

38 Псковская область 76

39 Мурманская область 74

40 Владимирская область 72

41 Астраханская область 68

42 Калужская область 66

43 Ивановская область 65

44 Тюменская область 65

45 Республика Коми 64

46 Хабаровский край 62

47 Орловская область 61

48 Республика Крым 60

49 Смоленская область 59

50 Забайкальский край 56

51 Омская область 56

52 Республика Бурятия 55

53 Калининградская область 55

54 Рязанская область 55

55 Приморский край 55

56 Кабардино-Балкарская Республика 50

57 Республика Чувашия 48

58 Кемеровская область 47

59 Республика Дагестан 46

60 Костромская область 45

61 Курганская область 43

62 Новгородская область 41

63 Республика Татарстан 40

64 Республика Мордовия 37

65 Севастополь 34

66 Томская область 29

67 Республика Калмыкия 26

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 25

69 Амурская область 25

70 Республика Саха (Якутия) 25

71 Республика Марий Эл 23

72 Карачаево-Черкесская Республика 21

73 Республика Хакасия 18

74 Республика Алтай 17

75 Камчатский край 15

76 Республика Северная Осетия-Алания 15

77 Чеченская Республика 11

78 Республика Адыгея 10

79 Сахалинская область 9

80 Республика Ингушетия 9

81 Магаданская область 4

82 Чукотский автономный округ 2

83 Еврейская автономная область 2

84 Республика Тыва 2

85 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 501 859 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,01%

2. Сахалинская область 0,04%

3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,05% За последние сутки подтверждено 405 смертей Москва 55

Санкт-Петербург 36

Ростовская область 20

Воронежская область 19

Московская область 18

Красноярский край 12

Тульская область 11

Краснодарский край 11

Свердловская область 11

Нижегородская область 10

Самарская область 10

Ленинградская область 9

Пермский край 8

Ульяновская область 8

Алтайский край 7

Иркутская область 7

Смоленская область 6

Волгоградская область 6

Республика Дагестан 6

Республика Чувашия 6

Саратовская область 6

Новосибирская область 6

Омская область 6

Курская область 5

Калининградская область 5

Тюменская область 5

Челябинская область 5

Томская область 5

Белгородская область 4

Рязанская область 4

Мурманская область 4

Псковская область 4

Республика Крым 4

Ставропольский край 4

Оренбургская область 4

Ивановская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Архангельская область 3

Вологодская область 3

Астраханская область 3

Удмуртская Республика 3

Пензенская область 3

Владимирская область 2

Костромская область 2

Липецкая область 2

Тамбовская область 2

Республика Коми 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Республика Татарстан 2

Республика Хакасия 2

Республика Бурятия 2

Амурская область 2

Тверская область 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Кемеровская область 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1 За весь период по России умерло 97 017 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 880 человек Санкт-Петербург 1615

Москва 1551

Московская область 477

Нижегородская область 380

Ростовская область 271

Воронежская область 230

Республика Башкортостан 218

Астраханская область 217

Самарская область 217

Республика Карелия 200

Иркутская область 193

Челябинская область 164

Псковская область 156

Пензенская область 156

Ставропольский край 148

Свердловская область 146

Пермский край 143

Приморский край 141

Саратовская область 139

Белгородская область 138

Кировская область 123

Тверская область 121

Новосибирская область 119

Архангельская область 118

Красноярский край 118

Омская область 111

Республика Бурятия 111

Волгоградская область 110

Ульяновская область 110

Ленинградская область 109

Курская область 107

Липецкая область 104

Вологодская область 104

Тульская область 94

Краснодарский край 94

Алтайский край 94

Ивановская область 91

Ханты-Мансийский автономный округ 88

Тамбовская область 84

Ярославская область 77

Калужская область 75

Удмуртская Республика 75

Владимирская область 73

Республика Адыгея 72

Брянская область 71

Орловская область 71

Кабардино-Балкарская Республика 71

Тюменская область 69

Хабаровский край 69

Калининградская область 68

Республика Коми 67

Новгородская область 67

Республика Крым 62

Карачаево-Черкесская Республика 61

Оренбургская область 59

Забайкальский край 59

Рязанская область 55

Курганская область 51

Смоленская область 49

Томская область 46

Республика Татарстан 44

Республика Чувашия 44

Кемеровская область 44

Республика Саха (Якутия) 42

Ямало-Ненецкий автономный округ 39

Республика Дагестан 38

Республика Мордовия 38

Амурская область 36

Мурманская область 35

Камчатский край 35

Республика Северная Осетия - Алания 34

Республика Марий Эл 34

Севастополь 25

Сахалинская область 22

Республика Калмыкия 20

Костромская область 19

Чеченская Республика 15

Республика Тыва 9

Республика Хакасия 8

Республика Алтай 7

Ненецкий автономный округ 5

Республика Ингушетия 4

Магаданская область 4

Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 120 161. Роспотребнадзор: "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты