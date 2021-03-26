За сутки в России подтверждено 9167 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1813
- 2 Санкт-Петербург 782
- 3 Московская область 559
- 4 Нижегородская область 326
- 5 Ростовская область 242
- 6 Воронежская область 209
- 7 Самарская область 198
- 8 Иркутская область 173
- 9 Саратовская область 158
- 10 Ставропольский край 135
- 11 Челябинская область 135
- 12 Свердловская область 133
- 13 Красноярский край 127
- 14 Волгоградская область 120
- 15 Пермский край 120
- 16 Краснодарский край 116
- 17 Алтайский край 110
- 18 Республика Башкортостан 110
- 19 Тверская область 105
- 20 Ленинградская область 104
- 21 Пензенская область 103
- 22 Новосибирская область 101
- 23 Вологодская область 99
- 24 Ульяновская область 99
- 25 Курская область 97
- 26 Тульская область 94
- 27 Тамбовская область 93
- 28 Ярославская область 93
- 29 Кировская область 93
- 30 Брянская область 92
- 31 Липецкая область 89
- 32 Белгородская область 87
- 33 Республика Карелия 85
- 34 Оренбургская область 82
- 35 Ханты-Мансийский автономный округ 81
- 36 Архангельская область 80
- 37 Удмуртская Республика 80
- 38 Псковская область 76
- 39 Мурманская область 74
- 40 Владимирская область 72
- 41 Астраханская область 68
- 42 Калужская область 66
- 43 Ивановская область 65
- 44 Тюменская область 65
- 45 Республика Коми 64
- 46 Хабаровский край 62
- 47 Орловская область 61
- 48 Республика Крым 60
- 49 Смоленская область 59
- 50 Забайкальский край 56
- 51 Омская область 56
- 52 Республика Бурятия 55
- 53 Калининградская область 55
- 54 Рязанская область 55
- 55 Приморский край 55
- 56 Кабардино-Балкарская Республика 50
- 57 Республика Чувашия 48
- 58 Кемеровская область 47
- 59 Республика Дагестан 46
- 60 Костромская область 45
- 61 Курганская область 43
- 62 Новгородская область 41
- 63 Республика Татарстан 40
- 64 Республика Мордовия 37
- 65 Севастополь 34
- 66 Томская область 29
- 67 Республика Калмыкия 26
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- 69 Амурская область 25
- 70 Республика Саха (Якутия) 25
- 71 Республика Марий Эл 23
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 21
- 73 Республика Хакасия 18
- 74 Республика Алтай 17
- 75 Камчатский край 15
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 15
- 77 Чеченская Республика 11
- 78 Республика Адыгея 10
- 79 Сахалинская область 9
- 80 Республика Ингушетия 9
- 81 Магаданская область 4
- 82 Чукотский автономный округ 2
- 83 Еврейская автономная область 2
- 84 Республика Тыва 2
- 85 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 501 859 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,01%
- 2. Сахалинская область 0,04%
- 3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,05%
За последние сутки подтверждено 405 смертей
- Москва 55
- Санкт-Петербург 36
- Ростовская область 20
- Воронежская область 19
- Московская область 18
- Красноярский край 12
- Тульская область 11
- Краснодарский край 11
- Свердловская область 11
- Нижегородская область 10
- Самарская область 10
- Ленинградская область 9
- Пермский край 8
- Ульяновская область 8
- Алтайский край 7
- Иркутская область 7
- Смоленская область 6
- Волгоградская область 6
- Республика Дагестан 6
- Республика Чувашия 6
- Саратовская область 6
- Новосибирская область 6
- Омская область 6
- Курская область 5
- Калининградская область 5
- Тюменская область 5
- Челябинская область 5
- Томская область 5
- Белгородская область 4
- Рязанская область 4
- Мурманская область 4
- Псковская область 4
- Республика Крым 4
- Ставропольский край 4
- Оренбургская область 4
- Ивановская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Архангельская область 3
- Вологодская область 3
- Астраханская область 3
- Удмуртская Республика 3
- Пензенская область 3
- Владимирская область 2
- Костромская область 2
- Липецкая область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Коми 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Татарстан 2
- Республика Хакасия 2
- Республика Бурятия 2
- Амурская область 2
- Тверская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 97 017 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 880 человек
- Санкт-Петербург 1615
- Москва 1551
- Московская область 477
- Нижегородская область 380
- Ростовская область 271
- Воронежская область 230
- Республика Башкортостан 218
- Астраханская область 217
- Самарская область 217
- Республика Карелия 200
- Иркутская область 193
- Челябинская область 164
- Псковская область 156
- Пензенская область 156
- Ставропольский край 148
- Свердловская область 146
- Пермский край 143
- Приморский край 141
- Саратовская область 139
- Белгородская область 138
- Кировская область 123
- Тверская область 121
- Новосибирская область 119
- Архангельская область 118
- Красноярский край 118
- Омская область 111
- Республика Бурятия 111
- Волгоградская область 110
- Ульяновская область 110
- Ленинградская область 109
- Курская область 107
- Липецкая область 104
- Вологодская область 104
- Тульская область 94
- Краснодарский край 94
- Алтайский край 94
- Ивановская область 91
- Ханты-Мансийский автономный округ 88
- Тамбовская область 84
- Ярославская область 77
- Калужская область 75
- Удмуртская Республика 75
- Владимирская область 73
- Республика Адыгея 72
- Брянская область 71
- Орловская область 71
- Кабардино-Балкарская Республика 71
- Тюменская область 69
- Хабаровский край 69
- Калининградская область 68
- Республика Коми 67
- Новгородская область 67
- Республика Крым 62
- Карачаево-Черкесская Республика 61
- Оренбургская область 59
- Забайкальский край 59
- Рязанская область 55
- Курганская область 51
- Смоленская область 49
- Томская область 46
- Республика Татарстан 44
- Республика Чувашия 44
- Кемеровская область 44
- Республика Саха (Якутия) 42
- Ямало-Ненецкий автономный округ 39
- Республика Дагестан 38
- Республика Мордовия 38
- Амурская область 36
- Мурманская область 35
- Камчатский край 35
- Республика Северная Осетия - Алания 34
- Республика Марий Эл 34
- Севастополь 25
- Сахалинская область 22
- Республика Калмыкия 20
- Костромская область 19
- Чеченская Республика 15
- Республика Тыва 9
- Республика Хакасия 8
- Республика Алтай 7
- Ненецкий автономный округ 5
- Республика Ингушетия 4
- Магаданская область 4
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 120 161.