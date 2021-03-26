В 2021 году выпустят шесть новых моделей систем аэрозольного пожаротушения

В 2021 году планируется начать выпуск шести новых моделей систем аэрозольного пожаротушения, пять из них - инновационные разработки. Изделия предназначены для локализации и тушения развитых пожаров твердых горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электроизоляционных материалов и электрооборудования, в том числе на объектах железнодорожного транспорта. Процесс борьбы с огнем огнетушащим аэрозолем заключается в замедлении химической реакции горения в зоне пламени высокодисперсными частицами с постепенным снижением тепловыделения очага и общей температуры.

Как сообщила пресс-служба холдинга "Технодинамика", производство генераторов аэрозольного пожаротушения запустят на Чебоксарском производственном объединении им. Чапаева в рамках инвестиционного проекта "Разработка и серийное производство модельного ряда генераторов аэрозольного пожаротушения пиротехнического типа повышенной эффективности, с пониженной температурой и сниженной коррозионной активностью аэрозольного потока".

Гендиректор чебоксарского предприятия Михаил Резников выделил преимущества аэрозольных систем:

"По сравнению с иными способами защиты от пожаров, аэрозольные генераторы выигрывают по цене, воздействию на окружающую среду, а также по влиянию на человека и имущество. Аэрозольные генераторы могут использоваться при температуре от −50°С до +50°С, что позволяет устанавливать их в неотапливаемых помещениях складов, производственных участков, в металлических шкафах электроустановок, моторных отсеках различного транспорта. Генераторы имеют значительный срок службы - до 10 лет, являются необслуживаемыми устройствами. Они не требуют подключения к источникам водоснабжения, поэтому нет необходимости размещения значительных по размерам емкостей для хранения огнетушащего вещества. Источником аэрозолей является компактная шашка-заряд".

Генеральный директор "Технодинамики", член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков особо подчеркнул, что модельный ряд разрабатываемых генераторов пожаротушения отличается по способу запуска и по предельно защищаемому объему, который варьируется от 1,5 до 300 кубических метров. Благодаря достигнутым характеристикам генераторы можно применять в самых различных чрезвычайных ситуациях. Они эффективно гасят огонь как при возгорании подкапотного пространства автомобиля, так и при пожарах на больших промышленных предприятиях.