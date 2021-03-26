В АО "Соликамскбумпром" реализуют современные проекты

АО "Соликамскбумпром" - ведущий производитель и экспортер высокотехнологичной бумаги, одно из крупнейших предприятий лесоперерабатывающей промышленности. О развитии предприятия, о новых проектах рассказал Виктор Баранов, президент АО "Соликамскбумпром".

В 2020 году АО "Соликамскбумпром" завершило реализацию программы развития, рассчитанную на период с 2005 по 2019 год. Фото: Алексей Гущин

Виктор Иванович, насколько успешно была реализована программа развития АО "Соликамскбумпром", которая завершилась в 2020 году? На что будет направлена новая программа развития до 2035 года?

Виктор Баранов: Выбранный нами стратегический курс будет успешным. Фото: Соликамскбумпром

Виктор Баранов: В 2020 году АО "Соликамскбумпром" завершило реализацию программы развития, рассчитанную на период с 2005 по 2019 год. Программа была направлена на повышение качества газетной бумаги, снижение расхода ресурсов на ее производство и нагрузки на окружающую среду, увеличение объемов собственных лесозаготовок и производства электрической энергии. Расходы на программу составили 15,6 миллиарда рублей. Цели программы достигнуты.

В 2020 году мы приступили к разработке "Программы развития 2021-2035". Она будет направлена на повышение конкурентоспособности предприятия, в том числе за счет выпуска новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью, импортозамещающей продукции, и должна предусматривать максимально эффективное использование имеющейся производственной инфраструктуры предприятия и лесных ресурсов Пермского края, соблюдение национальных экологических стандартов. Впереди нас ждут новые проекты модернизации производства, освоение новых видов продукции, новые трудовые успехи. Уверен, что выбранный нами стратегический курс будет успешным.

Сегодня без АО "Соликамскбумпром" невозможно представить российскую целлюлозно-бумажную отрасль. Предприятие занимает лидирующие позиции на промышленной карте государства и является одним из флагманов лесопромышленного комплекса страны. АО "Соликамскбумпром" включено в перечень системообразующих предприятий РФ.

В каких направлениях осуществляется природоохранная деятельность АО "Соликамскбумпром"?

Виктор Баранов: При производстве газетной бумаги мы используем современные технологии, разработанные с учетом соблюдения экологических нормативов и требований ко всему производственному циклу. Инвестиции в экологическую безопасность - стратегическое направление деятельности АО "Соликамскбумпром". На предприятии ежегодно реализуется "Программа по охране окружающей среды и рациональному природопользованию", что обеспечивает высокий уровень оснащенности в области охраны окружающей среды. Эффективная система экологического менеджмента позволяет снижать воздействие на окружающую среду, вести рациональное природопользование и повышать эффективность производственного процесса, руководствуясь "Политикой в области качества и охраны окружающей среды", требованиями природоохранного законодательства и международных стандартов ISO 9001 и 14001.

Промышленная лаборатория АО "Соликамскбумпром" совместно с независимыми аккредитованными лабораториями систематически проводит отбор проб и анализ качества воды и атмосферного воздуха.

Внедрение каких технологий позволяет предприятию снижать воздействие на окружающую среду?

Виктор Баранов: Утилизация кородревесных отходов и отходов с очистных сооружений на энергетической установке Wellons исключает их попадание в окружающую среду.

В процессе утилизации отходов вырабатывается технологический пар для производства газетной бумаги. А газоочистное оборудование этой установки позволяет очищать воздух от выбросов. Сегодня АО "Соликамскбумпром" осуществляет свою деятельность с применением системы технологического нормирования, основанной на использовании НДТ.

Уровень эмиссий в окружающую среду по сбросам, выбросам и размещению отходов производственной деятельности не превышает установленных значений по НДТ. Но

АО "Соликамскбумпром" нацелено на дальнейшую минимизацию воздействия производственной деятельности на окружающую среду. При выборе оборудования предпочтение отдается современным технологиям, отвечающим самым высоким требованиям.

Развитие и обновление производственных мощностей - ключевая задача предприятия. Только при условии совершенствования производственного процесса современный бизнес может оставаться конкурентоспособным на рынках. Мы системно занимаемся модернизацией производства, снижением себестоимости продукции, повышаем качество газетной бумаги. Развитие - наш приоритет сегодня.