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26.03.2021 07:09
Рубрика: Происшествия

Жительница Оренбуржья узнала о своем "замужестве" спустя 21 год

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

С необычным иском обратилась в Сорочинский районный суд местная жительница. Она просила признать недействительным свой брак, зарегистрированный в 1999 году. При этом сама заявительница до недавних пор не знала о "замужнем" статусе.

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Как сообщила пресс-служба суда, лишь в 2020-м женщине стало известно, что 21 год назад в книгу регистрации актов была внесена запись о заключении брака между ней и знакомым мужчиной. При этом сама "невеста" на церемонию бракосочетания не являлась, совместное заявление не подавала и не подписывала, подпись в книге регистрации также не ставила.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что когда-то "жених" и "невеста" вместе учились в университете. Молодой человек предлагал девушке заключить фиктивный брак, но та отказалась.

На процессе истица заявила, что ее право на добровольное вступление в брак нарушено, а подпись в брачном заявлении подделана. Назначенная по делу почерковедческая экспертиза подтвердила слова женщины.

Суд удовлетворил ее иск, признав брак недействительным.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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