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26.03.2021 13:35

МегаФон предложил Ненецкому автономному округу альтернативу спутниковой связи

Жителям одного из самых малонаселенных регионов России станет доступен высокоскоростной интернет. Такие возможности появятся благодаря соглашению о сотрудничестве, которое подписали МегаФон и правительство Ненецкого автономного округа. В рамках проекта Arctic Connect оператор планирует построить отвод на территорию региона, большая часть которого находится за Полярным кругом. Это позволит подключиться к наземной оптической линии связи и создаст альтернативу спутниковым сетям.
Фото: ПАО "МегаФон" Фото: ПАО "МегаФон"
Фото: ПАО "МегаФон"

Ненецкий автономный округ - один из самых труднодоступных регионов в силу своих географических и климатических особенностей. Административный центр Нарьян-Мар не связан с другими населенными пунктами железными дорогами и постоянным автомобильным сообщением. Основным видом транспорта в регионе остается авиация, особенно в зимний период, когда остановлено регулярное пассажирское сообщение по реке Печора. При этом большинство малых населенных пунктов находятся в сотнях километров друг от друга.

Соглашение, подписанное МегаФоном и НАО, направлено на взаимодействие при строительстве отвода от линии Arctic Connect, который обеспечит качественной связью жителей региона, и совместную работу по внедрению цифровых сервисов и решений.

"Arctic Connect особенно важен для нашего округа. В целом ряде населенных пунктов полномасштабной альтернативы спутниковой связи нет. Мы двигаемся в этом направлении: реализуются отдельные проекты создания наземной телекоммуникационный инфраструктуры. Сотрудничество с МегаФоном и строительство отводов позволит ускорить этот процесс. В итоге это повысит не только общий уровень безопасности региона, но и даст толчок цифровому развитию отраслей экономики, повысит доступ населения к самым необходимым услугам - от онлайн-записи к врачу до работы или учебы дистанционно", - говорит губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

"В России есть регионы, куда высокоскоростные волоконно-оптические линии связи протянуть либо дорого, либо невозможно из-за их географических особенностей. Ненецкий округ относится к таким регионам. Сейчас в ряде населенных пунктов НАО используется спутниковая связь, а наземная мобильная связь представлена в основном в 2G/3G диапазоне. Arctic Connect позволит эту ситуацию исправить. В наших планах развитие цифровой инфраструктуры в округе, расширение охвата качественной современной связью населенных пунктов округа", - добавил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Подводная линия связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно-энергетического комплекса.

С начала года соглашения о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect уже подписаны с правительствами Чукотского автономного округа, республиками Саха (Якутия) и Коми, Сахалинской областью.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"

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