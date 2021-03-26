В Туве нашли тело подростка, пропавшего две недели назад

В Тандинском районе Тувы в тайге нашли тело 16-летнего юноши, о пропаже которого родители заявили 13 марта. Он проживал в селе Бай-Хаак. Утром 13 марта подросток ушел в школу, однако до учебного заведения так и не добрался.

На поиски пропавшего были направлены сотрудники МВД и МЧС, ГО и ЧС. Им помогали местные жители и волонтеры. Поисковые группы прочесали близлежащий лесной массив, провели подворный обход в селах Бай-Хаак, Сосновка, Дурген, проверили общежития техникумов района, опросили друзей и знакомых семьи. По факту исчезновения подростка ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на краевой СК, к месту, где нашли тело, выдвинулась следственно-оперативная группа и военнослужащие 55-й отдельной мотострелковой (горной) бригады ВС РФ.

Школьник характеризовался положительно, из дома не убегал и не был склонен к бродяжничеству, уточнили в полиции.