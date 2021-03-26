На Ставрополье завели дело на избившую ребенка воспитательницу

В городе Георгиевске Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, ударившей ребенка, который не хотел ложиться спать.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, ее действия квалифицированы по 156 статье УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

- По данным следствия, днем 25 марта воспитатель несколько раз ударила по лицу пятилетнего мальчика за то, что он отказывался спать, - говорится в сообщении ведомства.

Следователь назначил судмедэкспертизу и допросил родственников пострадавшего ребенка. Из самого детского сада изъяты необходимые документы, идет сбор доказательств.

Как сообщалось ранее, воспитателя детского сада на Ставрополье уволили 26 марта - после того, как в соцсетях появилась видеозапись, сделанная матерью ребенка. По ее словам, мальчика несколько раз ударила работница дошкольного учреждения. На ситуацию отреагировала и.о. главы Георгиевска и губернатор Ставропольского края.