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Рубрика: Происшествия

Снежная лавина в Дагестане накрыла администрацию и ДК

Текст: Наталья Коротченко

В Рутульском районе Дагестана устраняют последствия схода очередной лавины, она накрыла сразу несколько зданий: администрацию, дом культуры и сараи с животными.

Фото: Минтранс РД
В Дагестане сход огромной снежной лавины попал на видео

Как сообщает минтранспорта и дорожного хозяйства республики, накануне дорожники расчистили дорогу, заваленную предыдущей лавиной, и планировали возобновить транспортное сообщение на участке, но теперь его снова завалило снегом.

По информации "Интерфакса", жертв и пострадавших нет, но из-за схода лавины без автомобильного сообщения остаются девять сел.

Как писала "РГ", всего в Дагестане за последние два дня сошло 11 лавин, отрезанными остались 94 селения, где проживают около 36 тысяч человек.

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