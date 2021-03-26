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26.03.2021 15:00
Рубрика: Происшествия

В Дагестане выдали маткапитал на 20 млн рублей за несуществующих детей

Текст: Наталья Коротченко

В Дагестане сотрудники УФСБ вышли на след мошенников, которым удалось обналичить сертификаты на маткапитал на сумму 20 миллионов рублей, выданных на детей, которых не существует: документы оформлялись по фиктивным свидетельствам о рождении.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, в настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении работницы ЗАГСа в Кизилюрте, двоих местных жителей и еще нескольких неустановленных лиц, включая сотрудников регионального подразделения Пенсионного фонда и кредитных потребкооперативов. Сейчас в учреждениях проходят обыски.

Мошенники стали звонить от имени Следственного комитета

По версии следствия, двое подозреваемых искали женщин, соглашавшихся за вознаграждение оформлять поддельные свидетельства о рождении у них детей, чиновники из ПФР выдавали по этим документам сертификаты на маткапитал. В свою очередь работники кооперативов помогали заключать фиктивные договоры ипотеки, по которым подставные лица обналичивали деньги якобы для внесения паевого взноса на строительство квартир.

Выяснилось, что как минимум 34 жительницы Дагестана приняли участие в преступной схеме с фиктивным деторождением.

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