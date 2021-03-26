В Череповце подросток тяжело пострадал при падении с пятого этажа

Следственный комитет Вологодской области проводит проверку по факту тяжелого травмирования 13-летнего подростка. ЧП произошло в Череповце, сообщает пресс-служба ведомства.

Все случилось в четверг в районе 16 часов. Подросток гулял по стройке, он пролез туда через забор, и упал с перекрытия пятого этажа в техническое отверстие. Он пролетел порядка 15 метров.

Мальчик получил серьезные травмы, в том числе и черепно-мозговую. Его сразу же отвезли в больницу. Подросток находится в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для спасения его жизни.

Следком устанавливает владельца недостроенного здания, проверяет соблюдение требований безопасности на объекте. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.