На Кубани режим повышенной готовности продлили до 12 апреля

Власти Краснодарского края продлили режим повышенной готовности продлили до 12 апреля. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Таким образом, жители и гости Краснодарского края до сих пор обязаны соблюдать масочный режим, особенно в людных местах, а также социальную дистанцию в 1,5 метра.

Кроме того, предприниматели должны обеспечить индивидуальными средствами защиты органов дыхания работников и посетителей.

Всего на Кубани подтверждено 41 815 случаев COVID-19, из которых 36 673 человека выписаны с выздоровлением.