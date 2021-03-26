На Кубани троих полицейских осудили за выбивание признания

Краснодарский краевой суд вынес приговор трем оперуполномоченным отдела уголовного розыска ОМВД России по Белореченскому району. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

Расследование уголовного дела проводил СКР по региону. Как выяснилось, в 2019 году фигуранты на работе силой пытались выбить признание об угоне автомобиля "ВАЗ-2107" у двоих задержанных.

"Своими действиями сотрудники полиции нарушили права и законные интересы потерпевших, а также дискредитировали авторитет правоохранительных органов", - уточнили в пресс-службе суда.

Обвиняемые не признали свою вину. Их приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и невозможности два года работать в правоохранительных органах. Фигурантов арестовали. Приговор не вступил в законную силу.