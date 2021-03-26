На трассе в Сочи ограничили движение тяжеловесных машин из-за оползня

На участке федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи из-за введенного режима ЧС временно ограничили движение тяжеловесных транспортных средств, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

- Во избежание спекуляций обращаю ваше внимание, что ограничение касается не всех грузовых транспортных средств, а только лишь тех из них, которые при своем движении нарушают нормативные весовые параметры, установленные правительством РФ, двигаясь с перегрузом, так называемые тяжеловесные транспортные средства, - объяснил исполняющий обязанности заместителя начальника управления федеральных дорог "Черноморье" Константин Коротин.

Дорожное ведомство приостановило выдачу специальных разрешений. Ограничение будет действовать до снятия режима ЧС.

Как ранее писала "РГ", в минувший понедельник рядом с микрорайоном Уч-Дере Лазаревского района города-курорта произошел оползень с частичным повреждением конструктивных элементов автодороги, где из-за инцидента организовали реверсивное движение.