В Краснодаре водителя "скорой" избили из-за заблокированного проезда

В столице Кубани ночью с 25 на 26 марта агрессивный водитель легкового автомобиля напал на водителя скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю, сейчас полицейские проводят проверку.

- В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что водителю скорой помощи были нанесены телесные повреждения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении ведомства.

Нападение на водителя спецтранспорта совершили на улице Лавочкина. Автомобиль скорой остановился возле одного из подъездов в узком придомовом проезде. Пока мужчина ждал возвращения врачей с пациентом, которому возможно требовалась госпитализация, сзади к "скорой" подъехала легковая Skoda без номеров.

Водитель легковушки не стал долго ждать, вышел и потребовал освободить проезд. Водитель "скорой" ответил, что не может убрать транспорт, потому что сейчас в машину будут загружать пациента. В ответ мужчина из иномарки начал хлопать дверью скорой помощи, а затем вытащил ее водителя и начал бить.

Вся сцена попала на видеозапись, которую сделал один из жильцов соседнего дома. Снимавший ситуацию мужчина крикнул водителю иномарки, чтобы тот успокоился, но это не подействовало. В комментариях к видео, размещенному в Instagram, пользователи отметили, что неуравновешенных водителей нужно лишать водительских прав.