В Сочи над акваторией Черного моря наблюдался смерч

В Адлерском районе Сочи сегодня в 07.18 был замечен смерч над Черным морем, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

До конца суток метеорологи прогнозируют вероятность образования смерчей на участке Магри - Веселое.

Все городские службы переведены в усиленный режим работы.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

При ЧП звоните по номерам телефона "101" и "112".