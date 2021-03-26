Жителя Кубани осудили за убийство соседа из-за сломанного забора

Новости

В Египте 32 человека погибли при столкновении поездов 15:00
Экспорт вакцины AstraZeneca из Индии на Украину приостановлен 14:57
В вологодском поселке при пожаре погибли четыре человека 14:40
Тюменская область примет финал Кубка мира по лыжным гонкам 2021/22 14:26
Поющему в TikTok челябинскому автослесарю подарили оренбургский платок 14:20
Видеотрансляция: Путин участвует в заседании АНО "Россия - страна возможностей" 14:18
Москвич случайно выбросил с мусором полмиллиона рублей 14:06
Свердловские врачи вырастили пациентке печень, чтобы удалить опухоль 13:49
Сербия будет впускать привившихся от коронавируса без ПЦР и карантина 13:48
Российский арбитр преклонил колено перед матчем Англия - Сан-Марино 13:48
Партия пенсионеров будет сотрудничать с Обществом врачей России 13:44
Песков диагностировал ремиссию в русофобских припадках 13:36
Лукашенко поручил создать самую лучшую вакцину от COVID-19 13:36
Киргизия и Узбекистан урегулировали вопрос границы 13:25
СМИ: Из-за ситуации на Суэцком канале суда начинают идти в обход Африки 13:14
Байдену понадобились шпаргалки на первой пресс-конференции 13:11
Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию 13:10
На "Университетской субботе" расскажут о развитии московского транспорта 13:05
В Ростовской области 12-летний мальчик погиб от случайного выстрела 12:57
Останкинская телебашня примет участие в экологической акции "Час Земли" 12:55
На Урале обезьяна сбежала с выставки животных 12:53
В Подмосковье убили 15-летнего подростка 12:48
Участников движения "Украинский выбор" обвинили в государственной измене 12:44
Захарова: РФ никак не влияет на проблемы Запада с вакцинацией 12:43
Мантуров назвал сроки серийного выпуска первого в России электромобиля 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
26.03.2021 13:57
Рубрика: Происшествия

Жителя Кубани осудили за убийство соседа из-за сломанного забора

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Жителя станицы Советской Новокубанского района обвинили в убийстве 54-летнего мужчины. Поводом для расправы стал сломанный забор.

Жителю Анапы грозит 15 лет за убийство из-за спора о коровах

Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, инцидент произошел в прошлом году. 40-летний фигурант поинтересовался у соседа по улице Энгельса, когда тот починит забор, который повредил. В результате гость пять раз ударил мужчину по лицу и ретировался.

Пострадавшему стало плохо и его увезли в больницу, где он скончался из-за черепно-мозговой травмы.

Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Песков передал слова Путина о самочувствии после прививки
Мишустин повысил социальные пенсии на 3,4% с 1 апреля
"Газпром" пообещал достроить "Северный поток - 2" в 2021 году
В МИД назвали ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога
Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию
Как узаконить ремонт в квартире, купленной "в бетоне"
Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих заменить электросчетчик