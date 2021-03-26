Жителя Кубани осудили за убийство соседа из-за сломанного забора

Жителя станицы Советской Новокубанского района обвинили в убийстве 54-летнего мужчины. Поводом для расправы стал сломанный забор.

Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, инцидент произошел в прошлом году. 40-летний фигурант поинтересовался у соседа по улице Энгельса, когда тот починит забор, который повредил. В результате гость пять раз ударил мужчину по лицу и ретировался.

Пострадавшему стало плохо и его увезли в больницу, где он скончался из-за черепно-мозговой травмы.

Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.