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26.03.2021 09:34
Рубрика: Власть

Фото: Саперы взорвали лед на реке в Челябинской области

Текст: Татьяна Воробьева

На реке Сим в Челябинской области прогремели взрывы: саперы Центрального военного округа освободили ото льда более трех тысяч квадратных метров водоема.

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Чтобы заряды сработали эффективно, их заложили под лед, на глубину от 70 до 90 сантиметров. Было использовано более 400 килограммов взрывчатки.

Работы проводились на участках реки, где могут образоваться заторы. Как пояснили в пресс-службе, взрывы позволят не допустить подтопления Ашинского городского поселения, где живет около тридцати тысяч человек. За помощью в этом деле к военным обратились местные власти.

"Для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Они готовы провести инженерную разведку, ликвидировать ледовые заторы для защиты мостов и гидротехнических сооружений. В случае необходимости - их же задействуют для спасения людей при наводнениях", - передает пресс-служба ЦВО.

В региональном центре управления рабочая группа ведет круглосуточный мониторинг ситуации и делает прогноз по самым опасным районам.

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