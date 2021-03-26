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26.03.2021 11:38
Рубрика: Общество

Южноуральцев начнут прививать от COVID-19 в торговых центрах

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области анонсировали вакцинацию от коронавируса в торгово-развлекательных комплексах региона.

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- С учетом того, что динамика поступления вакцины наметилась, начнем более активную прививочную кампанию, считаю это принципиальным, - заявил глава региона Алексей Текслер. - В качестве эксперимента организовали вакцинацию в челябинском торгово-развлекательном центре "Алмаз", где за шесть часов привились порядка 200 человек. В эти выходные продолжим эту работу. А уже со следующей недели организуем ее в ряде других ТРК по всему региону.

Как пояснили в региональном минздраве, основной акцент в прививочной кампании по-прежнему делается на группу риска "60+". Для того, чтобы поставить прививку, людям достаточно записаться через сайт "Госуслуг". Сегодня в регионе развернуто 60 центров вакцинации. Однако с увеличением поставок их число увеличится в два раза, отметили в ведомстве.

На Южный Урал пришли еще 17, 6 тысячи доз вакцины - плюсом к 123 тысячам доз, полученным ранее. В предстоящие выходные вакцинация пройдет в челябинских ТРК "Алмаз" и "Космос".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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