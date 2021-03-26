На Урале обезьяна сбежала с выставки животных

В Асбесте в торговом центре проводится "выставка животных". Среди экспозиции представлены приматы. Одно животное сбежало из клетки и несколько дней бегает по торговому центру.

В Сети появились видео, на которых обезьяна ползает по конструкциям, установленным под потолком супермаркета, и ест (судя по кадрам, в подсобном помещении) выпечку из пакета, оставленном предположительно кем-то из сотрудников. Городская прокуратура после таких публикаций организовала проверку о ненадлежащем содержании животных на выставке, передает пресс-служба регионального ведомства.

Отмечено, что с начала 2020 года не допускается проводить мероприятия, где посетителям предоставляется физический контакт с животными (статья 15 ФЗ №498).

В сообщении уточнено, что беглец питается продуктами из продовольственного магазина. Судя по сообщениям в соцсетях, животное до сих пор не могут поймать.

В ходе проверки оценят соблюдение требований ветеринарного, санитарного законодательства и законодательства при использовании животных в культурно-зрелищных целях. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.