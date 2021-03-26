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26.03.2021 12:53
Рубрика: Происшествия

На Урале обезьяна сбежала с выставки животных

Текст: Юлия Мякишева

В Асбесте в торговом центре проводится "выставка животных". Среди экспозиции представлены приматы. Одно животное сбежало из клетки и несколько дней бегает по торговому центру.

В Сети появились видео, на которых обезьяна ползает по конструкциям, установленным под потолком супермаркета, и ест (судя по кадрам, в подсобном помещении) выпечку из пакета, оставленном предположительно кем-то из сотрудников. Городская прокуратура после таких публикаций организовала проверку о ненадлежащем содержании животных на выставке, передает пресс-служба регионального ведомства.

На Урале проверят выставку, где животных держат в тесных клетках

Отмечено, что с начала 2020 года не допускается проводить мероприятия, где посетителям предоставляется физический контакт с животными (статья 15 ФЗ №498).

В сообщении уточнено, что беглец питается продуктами из продовольственного магазина. Судя по сообщениям в соцсетях, животное до сих пор не могут поймать.

В ходе проверки оценят соблюдение требований ветеринарного, санитарного законодательства и законодательства при использовании животных в культурно-зрелищных целях. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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