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26.03.2021 08:22
Рубрика: Происшествия

Вынесли приговор жительнице Урала, чья собака укусила ребенка за лицо

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Суд города Сатки в Челябинской области вынес приговор 33-летней горожанке, чья собака набросилась на шестилетнего ребенка. За питомца, причинившего тяжкий вред здоровью, хозяйка наказана годом ограничения свободы, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

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Как уже писала "РГ", страшный инцидент произошел в Сатке 12 января. Шестилетний ребенок гулял с матерью. И когда она остановилась поговорить с соседкой, наклонился к собаке, которую та держала на поводке. Пес дернулся в сторону ребенка и вцепился клыками в лицо, повредив переносицу и откусив часть нижней губы. За бесконтрольный выгул собаки хозяйку привлекли к ответственности по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Свою вину она полностью признала.

Санкция статьи о причинении тяжкого вреда здоровью предусматривает наказание от 80-тысячного штрафа, до трех лет ограничения свободы или полугодового ареста. С учетом раскаяния суд назначил ей минимальное наказание.

- Иск о компенсации причиненного ущерба и морального вреда матерью пострадавшего ребенка в суд не заявлялся, - рассказала представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - Сейчас мальчику предстоит очередная операция по восстановлению лица. Вопрос о предъявлении гражданского иска будет рассмотрен после определения полной стоимости расходов на лечение.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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