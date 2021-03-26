Российский арбитр преклонил колено перед матчем Англия - Сан-Марино

Российский судья Кирилл Левников преклонил колено перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино.

Встреча прошла в четверг и завершилась крупной победой англичан - 5:0. Перед началом встречи прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter. В ней принял участие и Левников, который вместе с футболистами встал на одно колено.

Ранее другой арбитр Сергей Карасев во время матчи Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" отказался вставать на колено.

Позже в УЕФА заявили о том, что судья и его бригада не будут наказаны, поскольку данная акция является добровольной.