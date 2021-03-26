Сербия будет впускать привившихся от коронавируса без ПЦР и карантина

Власти Сербии разрешат гражданам страны и иностранцам, сделавшим прививку от коронавируса Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и "Спутник V", въезжать в страну без ПЦР-теста и изоляции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Правительство нормативно-правовым актом уточнит, что все, кто полностью вакцинировался - с подтверждением вакцинации в Сербии, - получают возможность въехать в страну без ПЦР-теста и изоляции. То же самое будет относиться к иностранным гражданам, которые смогут без ПЦР-теста и карантина въехать в Сербию в случае полной вакцинации", - цитирует пресс-службу ТАСС.

Уточняется, что под полной вакцинацией понимается получение двух доз вакцин Pfizer, Sinopharm и "Спутник V", а также одной дозы препарата от AstraZeneca.

Для лиц, не получивших вакцину, остается возможность въезда в страну при наличии ПЦР-теста и соблюдении режима самоизоляции по прибытии.