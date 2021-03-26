Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.03.2021,  
11:01
Текст:  Николай Грищенко

Стало известно о встрече эсминцев ВМС США с неизвестными дронами

Фото: U.S.Navy photo/wikipedia.org Фото: U.S.Navy photo/wikipedia.org
Фото: U.S.Navy photo/wikipedia.org

Несколько ракетных эсминцев ВМС США летом 2019 года оказались под наблюдением неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Идентифицировать дроны американскому командованию не удалось.

Как сообщает издание Popular Mechanics, инцидент произошел, когда корабли находились в плаванье у берегов Южной Калифорнии. Первым пару "таинственных" беспилотников обнаружила команда эсминца Kidd. Для фиксации инцидента были привлечены члены корабельной команды из службы фотографирования (SNOOPIE).

Фото: Судостроительный завод "Море"
Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"

Неизвестные беспилотники также наблюдали ракетные эсминцы Rafael Peralta и Finn. Причем дроны появлялись несколько раз 19 и 25 июля.

"Беспилотники не были идентифицированы как гражданские модели, и, несмотря на то, что в дни встреч поблизости находился круизный лайнер, имеющиеся на его борту дроны не соответствовали описанию таинственных беспилотников и не были в воздухе в точное время наблюдений", - говорится в публикации.

При этом, как сообщает издание, находившиеся в районе другие эскадренные миноносцы - Pinckney и Paul Hamilton не заметили никаких дронов.

Отметим, что эсминцы класса Arleigh Burke считаются одними из самых современных в ВМС США. На вооружении каждого корабля находятся крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk с дальностью до 2500 километров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Олег Кулешов / ЦКБ "Рубин"
"Магадан" взял от "Варшавянки" лучшее и вырос на два поколения 08:00
Российская подлодка попала в рекламу ВМС США 25.03.2021
Американский летчик рассказал о впечатлении от полетов на МиГ-21 24.03.2021
корабли
"Адмирал Горшков" испытает гиперзвуковой "Циркон" в Баренцевом море 25.03.2021
NI назвал пять самых мощных боевых кораблей ВМФ России 24.03.2021
беспилотники
"Охотник" и Су-57 смогут взаимодействовать в сетецентрических войнах 25.03.2021
Военные захватили город по смс 22.03.2021