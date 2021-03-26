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26.03.2021 18:31
Рубрика: Спорт

Трусова собирается прыгнуть пять четверных прыжков на ЧМ

Текст: Анна Козина

Российская фигуристка Александра Трусова, неудачно выступившая в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме, попытается отыграть 16 баллов отставания от лидирующей Анны Щербаковой за счет сложнейшего контента в произвольной программе.

Фото: EPA-EFE/Jessica Gow
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Трусова, которая занимает 12-е место, заявила сразу пять четверных прыжков: сольные флип и сальхов, каскады "лутц - ойлер - тройной сальхов" и "лутц - тройной тулуп", а также сольный тулуп.

Отметим, что на одной из первых тренировок в Стокгольме Александра уже исполняла пять "квадов" в прогоне произвольной программы. Сегодняшняя тренировка была менее удачной: три четверных и одно падение.

Анна Щербакова из ультра-си элементов собирается выполнить два "квада" - лутц и флип. Елизавета Туктамышева, замыкающая тройку лучших после короткой программы, по традиции будет прыгать два акселя в 3,5 оборота: сольный и в каскаде с двойным тулупом.

Главная соперница россиянок японка Рика Кихира запланировала четверной сальхов и сольный тройной аксель.

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