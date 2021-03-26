В Дании будут следить за мобильными телефонами граждан

Правительство Дании предложило рассмотреть законопроект, который предусматривает сбор и хранение данных с мобильных телефонов граждан страны. Об этом сообщает издание Berlingske.

Министр юстиции Дании Ник Хэккеруп пояснил, что речь, прежде всего, идет о геолокации, когда каждые пять минут будет фиксироваться местоположение абонента. Данные о местонахождении пользователя телефона операторы связи должны будут хранить в течение года. Власти Дании надеются, что такие базы данных помогут полиции в расследовании преступлений. Предполагается, что полиция будет получать доступ к базам данных сотовых операторов по разрешению суда. При этом не оговаривается, по каким именно преступлениям у полиции будет право делать такие запросы.

Политические партии в штыки восприняли законопроект правительства, напомнив, что согласно существующему закону о данных, в Дании телефонные компании обязаны хранить в течение года информацию о количестве входящих и исходящих звонков и sms-сообщений каждого абонента и передавать ее полиции по первому требованию.

"Сейчас власти хотят ввести регистрацию всех мест, где бывают пользователи мобильных телефонов, их полный круг общения. Это масштабная слежка за всеми нами", - прокомментировал проект нового закона о данных глава Объединения программистов Дании Еспер Лунд.

Ряд датских депутатов считает, что тотальная слежка за населением - это слишком высокая цена, которую нужно заплатить за то, чтобы полиция получила некоторые инструменты для ведения расследований.