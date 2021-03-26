В Госдуме ответили на обвинения Франции по поводу вакцин

Новости

В 24 столичных медучреждениях модернизированы противопожарные системы 12:09
Подводную лодку "Магадан" спустили на воду в Санкт-Петербурге 12:07
Захарова о санкциях Киева против россиян: Украина исследует дно демократии 11:55
Столичные причалы и набережные начали готовить к навигации 11:45
Подмосковные чиновники готовятся к переезду на новое место 11:44
Южноуральцев начнут прививать от COVID-19 в торговых центрах 11:38
Захарова: Россия ожидает регистрации "Спутника V" в ВОЗ и Евросоюзе 11:33
СМИ: Движение по Суэцкому каналу восстановится не ранее 31 марта 11:29
Оперштаб: Еще 1551 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:26
"Газпром" исключил возможность пересмотра газового контракта с Украиной 11:24
Джессика Альба ушла из кино из-за проблем со здоровьем 11:02
Иностранные курсанты впервые совершили парашютные прыжки в Сибири 10:59
Дэвид Духовны сыграет главную роль в сериале по своему роману 10:49
Чешские студенты придумали съедобную чашку 10:49
Путин поручил подумать об увеличении числа квартир для детей-сирот 10:20
Два человека пострадали при пожаре в Псковской городской больнице 10:05
Стали известны обстоятельства гибели Александра Липницкого 10:01
Путин рекомендовал принять закон о защите от списания минимального дохода 09:56
В Приамурье нашли упавшие фрагменты ракеты "Союз" 09:51
Назван продукт, который поможет справиться с весенней депрессией 09:48
Погиб участник группы "Звуки Му" Александр Липницкий 09:41
Путин внес на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Казахстаном 09:37
Фото: Саперы взорвали лед на реке в Челябинской области 09:34
Ракета "Циркон" успешно завершила испытания с надводного носителя 09:29
За вклад в развитие МЭШ педагоги получили 4000 грантов 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
26.03.2021 11:37
Рубрика: Власть

В Госдуме ответили на обвинения Франции по поводу вакцин

Текст: Татьяна Замахина
Обвинения Франции в адрес РФ в манипулировании темой вакцин - это попытка оправдать свои же просчеты. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Разработчики "Спутника V" ответили на слова Макрона о "войне"

Ранее тот выдвинул такое обвинение на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза: по словам французского президента, Россия, как и Китай, пытается дестабилизировать ситуацию в мире и манипулировать при помощи темы поставки вакцин. Он оценил это как "мировую войну нового типа".

Такую войну на самом деле развязывают не названные страны, а коллективный Запад, заявил Леонид Слуцкий в комментарии ТАСС. Именно западные страны, по его словам, объявляют гонку вакцин в интересах своих фармкомпаний.

При этом он подчеркнул, что ценой за русофобию и сдерживание России путем блокирования попадания на европейские рынки "Спутника V" являются человеческие жертвы.

Политик напомнил, что Россия готова оказывать помощь населению европейских стран в преодолении пандемии, при этом никому ничего не навязывая. "Обвинения Москвы в манипулировании на фоне борьбы с COVID-19 - грязный политический прием для оправдания собственных просчетов", - резюмировал глава комитета.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин рекомендовал принять закон о защите от списания минимального дохода
"Газпром" пообещал достроить "Северный поток - 2" в 2021 году
Блокировка Суэцкого канала обходится в 9,6 млрд долларов в день
После крушения вертолета под Калининградом возбуждено дело
Роспотребнадзор: "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода