В Госдуме ответили на обвинения Франции по поводу вакцин

Обвинения Франции в адрес РФ в манипулировании темой вакцин - это попытка оправдать свои же просчеты. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее тот выдвинул такое обвинение на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза: по словам французского президента, Россия, как и Китай, пытается дестабилизировать ситуацию в мире и манипулировать при помощи темы поставки вакцин. Он оценил это как "мировую войну нового типа".

Такую войну на самом деле развязывают не названные страны, а коллективный Запад, заявил Леонид Слуцкий в комментарии ТАСС. Именно западные страны, по его словам, объявляют гонку вакцин в интересах своих фармкомпаний.

При этом он подчеркнул, что ценой за русофобию и сдерживание России путем блокирования попадания на европейские рынки "Спутника V" являются человеческие жертвы.

Политик напомнил, что Россия готова оказывать помощь населению европейских стран в преодолении пандемии, при этом никому ничего не навязывая. "Обвинения Москвы в манипулировании на фоне борьбы с COVID-19 - грязный политический прием для оправдания собственных просчетов", - резюмировал глава комитета.