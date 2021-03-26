В СК заявили о завершении расследования дела о хищении средств ДЭК

Центральный аппарат Следственного комитета объявил об окончании расследования уголовного дела о хищении денег Дальневосточной энергетической компании. Фигурантами дела стали бывшие первый заместитель генерального директора ПАО "РАО Энергетические Системы Востока" Нина Запрягаева, финансовый директор этого общества Алексей Яковлев, а также заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Александр Ефремов. Они обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к растрате денег в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2009-2015 годах генеральный директор ПАО "ДЭК" Виктор Милуш, его заместители Елена Тюрина и Ефремов вместе с Запрягаевой и Яковлевым похитили деньги компании. Общая сумма - 687 млн рублей. Средства похищены,, как говорят в СК, "путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг и благотворительного пожертвования".

В пятницу, 26 марта, следователи направили тома уголовного дела в прокуратуру. В ведомстве напомнили, что Милушу уже был вынесен приговор. Уголовное дело Тюриной сейчас рассматривается в суде.