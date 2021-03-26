Новая британская стратегия модернизации вооруженных сил в очередной раз подтверждает курс Альбиона на конфронтацию с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем публикацию "белой книги" и соответствующие заявления правительства Британии как очередное подтверждение курса официального Лондона на политическое противоборство и конфронтацию. Это и есть настоящая агрессия", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, главная мишень новой британской стратегии - это Москва. Как отметила официальный представитель МИД РФ, для борьбы с Россией Альбион намерен даже сформировать силы специального назначения - некоторые СМИ уже окрестили их антироссийским спецназом.

Власти Британии опубликовали новую оборонную и внешнеполитическую стратегию 16 марта. В ней в качестве главной геополитической угрозы для мира обозначен Китай, а также прописано намерение противостоять "полному спектру" угроз со стороны РФ. По мнению российского МИД, подобные угрозы являются эфемерными, и Лондон в очередной раз сделал шаг по демонтажу российско-британских отношений.