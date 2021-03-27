Путин поздравил евреев с праздником Песах

Президент Владимир Путин направил поздравление российским евреям. Его текст был опубликован на сайте Кремля.

Песах - особо почитаемый последователями иудаизма праздник, отметил Владимир Путин, подчеркнув его непреходящую историческую и духовно-нравственную ценность. "Он обращает верующих к событиям глубокой древности - освобождению еврейского народа от рабства, к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости", - заявил президент.

Путин оценил важную роль еврейских организаций страны в деле сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, отметил их внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи. А также - большую работу по поддержанию мира и согласия в обществе, развитию международных связей.