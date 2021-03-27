В Москве поезд насмерть сбил мужчину и женщину

Ранним утром в субботу в Москве скоростной поезд сбил мужчину и женщину.

Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, трагедия произошла на остановочном пункте Покровское. Около 5.35 пешеходы пытались залезть на платформу перед скоростным поездом Подольск - Нахабино, но не рассчитали расстояние.

Мужчина и женщина получили смертельные травмы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". На месте работают следователь и эксперты, выясняются все обстоятельства гибели людей.