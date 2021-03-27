Прокуратура Приморья проверит ролик с избиением подростка сверстниками

Прокуратура приморского города Спасска-Дальний начала проверку после появившегося в соцсетях видеоролика, на котором группа подростков избивает девочку.

По предварительным данным, преступление произошло 21 марта. Школьники встретили жертву на улице Октябрьской, завели в заброшенное здание, где избили ее. На записи видно, что они пинали ногами в лицо стоящую на коленях сверстницу. Причиной стало то, что она якобы нецензурно выражалась в адрес одного из них. Происходящее снимали на телефон.

"Трое подростков установлены, они состоят на профилактическом учете в территориальном отделе по делам несовершеннолетних, личности и причастность остальных устанавливаются", - сообщает прокуратура края.

Проверку проведут в отношении органов системы профилактики, образовательных организаций, где учатся дети, и их родителей.

Кроме того, предстоит установить, кто является собственником заброшенного здания. Ведь оно представляет опасность для жизни и здоровья людей. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.