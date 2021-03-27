В Оренбуржье начали поиск восьмерых беглых солдат

В Оренбургской области ведутся поиски восьмерых солдат, сообщили в военном следственном отделе СК РФ по Оренбургскому гарнизону.

Беглецы в разное время покинули расположение войсковых частей. Их местонахождение неизвестно.

По данным следствия, одни из беглецов самовольно оставил место службы, остальные не вернулись в установленное время из отпуска.

Им грозит уголовная ответственность за дезертирство. Они могут избежать наказания, если причиной побега окажется стечение тяжелых обстоятельств.

Жителей региона просят сообщить о местонахождении дезертиров.